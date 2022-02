„Moneda rusească”, un joc periculos care încă face furori printre elevi (VIDEO) “Moneda ruseasca” este un joc extrem periculos pe care in continuare elevii il joaca. Cei care il practica risca sa se raneasca destul de serios. Cei care joaca “moneda ruseasca” invart un ban pe masa, iar cine nu reușește sa o mențina dreapta este pedepsit fiind lovit drept peste degete. Moneda ruseasca este practic un joc prin care coechipierii iși așeaza pumnii pe masa intr-o poziție verticala și arunca cu putere o moneda catre adversar. Cel care “incaseaza” moneda este lovit puternic, pana la sange. Medicii atrag atenția ca ranile provocate de acest joc risca sa se infecteze. Jocul extrem… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un joc periculos, popular printre elevi, starneste ingrijorare. In sute de fimulețe postate pe TikTok, cei mici apar cu rani serioase la maini. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- O echipa multidisciplinara de la Spitalul Clinic de Urgența ”Nicolae Oblu” din Iași a realizat o intervenție chirurgicala de excepție: extirparea unei tumori foarte rare, localizata in maduva cervicala, din cauza careia pacientul nu mai putea mișca mainile și picioarele. Coordonatorul echipei medicale,…

- Pe internet au aparut o mulțime de videoclipuri in care oamenii pun suc natural de fructe pe testul antigen, ca sa vada ce rezultat obțin. Specialiștii atrag atenția ca acidul din fructe influențeaza testele COVID, deci in niciun caz nu trebuie luate in considerare. Medicii spun ca testele antigen…

- Medicii spun ca numraul copiilor infectati cu virusul SARS-CoV-2 care au nevoie de internare in unitațile sanitare din țara este in creștere.In acest moment, in secțiile de Anestezie și Terapie Intensiva (ATI) sunt internați 21 de copii. Vorbim, practic, despre cel mai mare numar raportat in acest val…

- Hiperaciditatea gastrica, dar si tulburarile gastrice si duodenale stau la baza aparitiei bolii de reflux gastroesofagian sau a altor boli si determina aparitia simptomelor care ne afecteaza viața in mod direct. Ceaiul din flori de salcam combate aciditatea gastrica si atenueaza senzatia de arsura.…

- Vreți sa pareți cu cel puțin cinci ani mai tanara? O tunsoare noua și o culoare proaspata poate face minuni. Expreții ne prezinta opt coafuri care ne intineresc instant. Acestea sunt cele mai la moda coafuri, recomandate de experții de la Wella Professional, care au efect instant de intinerire: Bob…

- Un tanar de 33 de ani dintr-o comuna giurgiuveana a murit marți subit pe holurile Policlinicii din Giurgiu. Medicii legiști incearca acum sa afle ce s-a intamplat. Un apel la 112 anunța, in jurul orei 13.45, ca unui tanar de 33 de ani din comuna Ulmi (jud. Giurgiu), i s-a facut rau in timp ce se afla…