Moneda naționala s-a apreciat, luni, fața de euro, dolarul, american, lira sterlina, și francul elvețian. Inceputul de saptamana și, totodata, inceputul de luna iulie, arata o revenite spectaculoasa a leului, in raport cu toate monedele importante ale lumii. Conform cursului BNR, euro, dolarul american, francul elvețian și lira sterlina au pierdut toate teren in fața […] The post Moneda naționala s-a apreciat fața de principalele valute, in prima cotație din iuie, de la BNR appeared first on Puterea.ro .