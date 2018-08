Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, joi, un curs de 4,6430 lei pentru un euro, in scadere cu 0,60 de bani (-0,13%) fata de cotatia din ziua anterioara, cand moneda unica europeana valora 4,6489...

- Dupa ce luni principalele monede au scazut in comparatie cu leul, marti, acestea continua picajul. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4.6434 de lei, mai putin cu 0,11% fata de luni. Dolarul american a scazut si el, fiind cotat de BNR la 4.0320 de lei/unitate, cu…

- Moneda nationala incheie saptamana bine si se apreciaza usor in fata principalelor valute. Astfel, potrivit cursului valutar anuntat vineri de BNR un euro este cotat azi la 4.6569 lei, in scadere cu 0.04% fata de ziua precedenta. Si dolarul scade usor, cu 0.21%, si valoreaza vineri…

- CURS VALUTAR. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, joi, un curs de 4,6549 lei pentru un euro, in crestere cu 0,08 bani (+0,02%) fata de cotatia anterioara, cand moneda unica europeana valora...

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat joi un curs de referinta de 4,6569 lei/euro, in crestere cu 0,07% fata de nivelul atins miercuri.Miercuri, euro a scazut la 4,6537 lei. Reacția lui Șerban Nicolae la avertismentul celor 12 ambasade pe justiție: 'Nu-i cunosc. Nu stiu cine sunt…

- Banca Nationala a Romaniei BNR a afisat, joi, un curs de 4,6695 lei pentru un euro, in crestere cu 0,08 sau cu 0,35 bani fata de cotatia precedenta, stabilita la 4,6660 lei, pentru moneda unica europeana.Acesta este cel mai slab curs al leului in raport cu moneda unica, conform statisticilor BNR puse…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, miercuri, un curs de 4,6647 lei pentru un euro, in crestere cu 0,6 bani (+0,13%) fata de valoarea anuntata cu o zi in urma, respectiv de 4,6587 lei/euro, conform agerpres.ro. De asemenea, moneda nationala s-a depreciat si in raport cu dolarul american,…

- Leul moldovenesc s-a întarit ușor fața de dolar, dar a slabit fața de euro. Timp de o zi, el s-a scumpit cu mai puțin de un ban în raport cu moneda americana, dar s-a ieftinit cu aproape șapte bani fața de moneda unica europeana, noteaza Noi.md. Astfel, Banca Naționala…