Moneda națională în creștere, pentru a patra zi consecutivă Moneda nationala s-a apreciat, joi, pentru a patra zi consecutiv, in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) la 4,9431 lei, in scadere cu 0,29 bani (0,06%) fata de cotatia precedenta, de 4,9460 lei. Leul a castigat teren si in fata dolarului american, care a fost cotat la 4,3708 lei, in

