- Moneda euro a coborat din nou marti sub pragul simbolic de un dolar, atingand un minimum al ultimelor doua decenii, din cauza temerilor ca socul energiei va mentine inflatia ridicata si va spori sansele unei recesiuni in Europa, transmite Agerpres.Si yuanul chinezesc a ajuns la cel mai scazut nivel…

- Pretul de referinta la energie electrica, in Europa, a depasit marti, pentru prima data, pragul de 500 de euro pentru un Megawatt-ora, sporind presiunile asupra companiilor si gospodariilor, in conditiile in care cea mai grava criza energetica din ultimele decenii pare sa persiste si in 2023, transmite…

- Antreprenorul roman din Marea Britanie, Stefan Voloseniuc, este de parere ca, in urmatorii 10 ani, „ vom asista la o intoarcere a romanilor din Diaspora in tara, in special din cauza crizei". Eu cred ca vom reusi sa-i aducem pe romani inapoi, pentru ca ne ajuta si contextul economic global. Sunt romani…

- Grupul rus Gazprom a decis sa invoce o clauza de tip "forta majora" cu privire la livrarile de gaze catre cel putin un important client din Europa, potrivit unei scrisori trimise de companie joia trecuta, pe 14 iulie, consultata luni de jurnaliștii Reuters.

- Doua incendii de amploare active in sud-vestul Franței au ars peste 1.700 de hectare de vegetație și au dus la evacuarea a mii de turiști. Aproximativ 600 de pompieri incearca sa stinga flacarile, in timp ce din aer se intervine cu șase avioane, scrie Reuters.

