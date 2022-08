Stiri pe aceeasi tema

- Increderea investitorilor in euro a atins cel mai mic nivel de cand pandemia a lovit Europa in urma cu mai bine de doi ani, din cauza cresterii riscului unei recesiuni generate de preturile record la energie, scrie Financial Times. Cresterea pariurilor fata de scaderea euro reflecta, de asemenea,…

- Marți, 12 iulie, leul moldovenesc se depreciaza in raport cu dolarul american și crește fața de moneda euro. Hrivna ucraineana, leul romanesc și rubla ruseasca, raman neschimbate. Pentru maine, Banca Naționala a Moldovei a stabilit un curs de 19.26 bani pentru un dolar, cu 3 bani mai mult decat luni.…

- Autoritațile din toate țarile europene cauta modalitați de a stopa creșterea prețurilor, dar in același timp se gandesc și la anotimpul rece, atunci cand consumul va fi mult mai mare decat in aceasta perioada.

- Prețurile europene la electricitate au atins cel mai ridicat nivel susținut inregistrat vreodata in Europa, informeaza Financial Times.

- Agentia Internationala pentru Energie a avertizat Europa sa se pregateasca imediat pentru intreruperea completa a exporturilor de gaze rusesti in aceasta iarna, indemnand guvernele sa ia masuri pentru a reduce cererea si a mentine deschise centralele nucleare vechi, scrie Financial Times. Fatih Birol,…

