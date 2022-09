Moneda euro a coborât luni sub 0,99 dolari Moneda euro a coborat luni sub 0,99 dolari, pentru prima data in aproape doua decenii, in timp ce lira sterlina este in corzi, dupa ce decizia Rusiei de a opri livrarea gazelor prin principala sa conducta spre Europa a sporit temerile privind evolutia preturilor energiei si a Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

