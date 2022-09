Stiri pe aceeasi tema

- Moneda euro a coborat luni sub 0,99 dolari, pentru prima data in aproape doua decenii, dupa ce decizia Rusiei de a opri livrarea gazelor prin principala sa conducta spre Europa a sporit temerile privind evolutia preturilor energiei si a cresterii economice, relateaza Reuters.

- Moneda euro a coborat luni sub 0,99 dolari, pentru prima data in aproape doua decenii, in timp ce lira sterlina este in corzi, dupa ce decizia Rusiei de a opri livrarea gazelor prin principala sa conducta spre Europa a sporit temerile privind evolutia preturilor energiei si a

- Președintele Zelenski acuza Rusia ca pregatește o criza energetica in Europa, ca represalii pentru faptul ca toate țarile democratice au condamnat invazia Rusiei in Ucraina. „Rusia incearca in aceste zile sa creasca si mai mult presiunea energetica asupra Europei. Livrarea gazului prin Nord Stream a…

- Rusia a suspendat reluarea livrarilor de gaze prin gazoductul Nord Strem 1, oprite pe 31 august pentru lucrari de intretinere, afirmand ca a gasit o scurgere de petrol la o turbina. Grupul rus Gazprom, care detine monopolul exporturilor de gaze ale Rusiei, nu a mentionat cand ar putea relua livrarile…

- Preturile gazelor naturale europene au crescut luni, dupa ce gigantul energetic de stat al Rusiei, Gazprom, a declarat ca va inchide conducta Nord Stream 1, cea mai mare infrastructura de gaze din Europa, timp de trei zile, de la sfarsitul lunii august, transmite CNBC. Fii la curent cu cele…

- Preturile gazelor naturale europene au crescut luni, dupa ce gigantul energetic de stat al Rusiei, Gazprom, a anunțat ca va inchide conducta Nord Stream 1, cea mai mare infrastructura de gaze din Europa, timp de trei zile, de la sfarsitul lunii august, transmite CNBC. Lucrarile de intretinere neprogramate…

- Moneda europeana a coborat luni sub paritatea cu dolarul, un nivel care nu a mai fost atins din anul in care a fost lansata in circulatie, in 2002. Euro a pierdut 0,84- luni dupa-amiaza, pana la 0,9951 dolari. Dolarul beneficiaza de inaspririle succesive ale politicii monetare a bancii centrale americane,…

- ”In primul rand, Ministerul Afacerilor Externe a fost nevoit sa convoace reprezentantul Canadei in tara noastra din cauza unei exceptii absolut inacceptabile de la regimul de sanctiuni impotriva Rusiei. Nu este vorba doar despre niste turbine Nord Stream pe care Canada nu ar trebui sa le aiba, dar pe…