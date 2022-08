Stiri pe aceeasi tema

- Listarile de acțiuni la bursele din Europa au atins cel mai scazut nivel din ultimii zece ani, inregistrand o scadere considerabila in al doilea trimestru din 2022 fața de aceeași perioada a anului trecut, de aproximativ 80% in ceea ce privește numarul de oferte publice inițiale (IPO), de la 142 in…

- Știința duce industria agro-alimentara la un nou nivel. Biologia celulara ne va permite, in viitorul mai mult sau mai puțin apropiat, sa consumam carne, oua și alte proteine, produse in laborator. Specialiștii prezenți la conferința INOVALIMENT, organizata de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu…

- Moneda euro a coborat luni la cel mai scazut nivel din ultimii 20 de ani si s-a apropiat de paritatea fata de dolar, din cauza temerilor ca o criza energetica va duce regiunea intr-o recesiune, in timp ce moneda americana a fost stimulata de asteptarile ca Rezerva Federala va creste dobanzile mai…

- Cea mai valoroasa criptomoneda din lume a scazut cu peste 7%, pana la 18.732 dolari pe unitate, cel mai mic nivel atins din decembrie 2020. Bitcoin a scazut cu aproximativ 59% in acest an, in timp ce criptomoneda rivala ether, a coborat cu 73%. Sectorul monedelor digitale a fost afectat puternic saptamana…