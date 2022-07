Moneda euro a ajuns la paritate cu dolarul american, pentru prima dată în ultimii 20 de ani. Care sunt consecințele Moneda euro a ajuns marti, 12 iulie, la paritate cu dolarul american, pentru prima data in ultimii 20 de ani, afectata de riscul intreruperii livrarilor de gaze rusesti pentru economia europeana, transmite AFP. In jurul orei 11:50 GMT, un euro se tranzactiona pentru un dolar, un nivel fara precedent dupa luna decembrie 2002, in conditiile in care moneda americana s-a apreciat cu 14% de la inceputul anului gratie faptului ca investitorii considera moneda americana drept o valoare traditionala de refugiu in perioade de turbulente. De mai multe luni, moneda euro este supusa la presiuni… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

