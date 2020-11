Stiri pe aceeasi tema

- M-a intrebat, recent, cineva, de ce tot imi cumpar atatea carți de istorie. De ce ma intereseaza atat ințelegerea trecutului, cand ar trebui sa ma intereseze daca nu ințelegerea viitorului, macar cea a prezentulu? Este o intrebare buna. Astazi traim prezentul cu o intensitate mult accelerata fața de…

- In cursul nopții trecute, la ora 00:00, militarii din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacau au fost solicitați sa intervina pe strada Vasile Parvan, din municipiul Bacau, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei case de locuit. Imediat, la locul intervenției s-au deplasat doua autospeciale…

- Pe langa faptul ca traim vremuri tulburi, trebuie sa remarcam și ca suntem intr-o perioada plina de provocari. Intre acestea, la loc de cinste este invațamanul online. Nu vorbim acum despre toate greutațile intampinate din acest punct de vedere, probleme repetate aproape abuziv pe toate canalele media.…

- Timp de doua zile, 8-9 octombrie, in Bacau se desfasoara lucrarile Simpozionului National „Vasile Parvan, personalitate remarcanta a arheologiei romanesti”, manifestare de tradiție, desfașurata sub semnul marelui savant roman originar de pe meleagurile bacauane, organizat de Complexul Muzeal „Iulian…

- Exista in Bacau o strada care se numește “Logofat Tautu”, nume care nu spune aproape nimic deoarece nici in Istoria veche, de dinainte de 1990, nici in cea noua, cea in care Evul Mediu este expediat in cateva randuri, nu se spune nimic despre acesta. Totuși, logofatul Tautu are cel puțin doua momente…

- Credeți ca daca o sa scapam de școala online și copiii vor merge fizic la cursuri, va fi mai bine? Ca școala are ce sa-i invețe? Mi s-a atras atenția ca editura Litera a scos manualul de Istorie a Romanilor pentru clasa a VIII-a, aprobat de competentul Minister al Educației, in conformitate cu programa…

- Primaria Bacau a obținut finanțare pentru proiect de Internet gratuit prin intermediul programului #WiFi4EU al Comisiei Europene, inițiativa ce promoveaza accesul gratuit la Wi-Fi in spații publice, peste tot in Uniunea Europeana. Cele 20 de echipamente pentru hotspot sunt instalate in urmatoarele locații:…

- Ieri, 25 august, s-a desfașurat a doua proba scrisa a Bac-ului de toamna. Candidații au susținut examenul la Matematica (absolvenții de profil real) sau Istorie (absolvenți de profil uman). „S-au inscris la aceasta proba 720 de absolvenți de liceu, respectiv 590 la Matematica și 130 la Istorie, din…