- De-a lungul anilor anumite bancnote americane au devenit exemplare rare, unele dintre ele ajungand sa fie vandute cu sume extrem de mari la licitațiile de profil. In cazul de fața, vorbim de Bancnota de doi dolari extrem de rara, iar modelul de bancnota de care vorbim azi, pe piața de licitații, valoreaza…

- Potrivit celor mai mari susținatori ai sai, bitcoinul va inlocui in cele din urma moneda legala tradiționala precum dolarul. Care este cea mai mare bancnota in circulație?! Valoreaza cam la fel de mult moneda virtuala.

- Bacsis de 3.000 de euro, deghizat intr-o moneda de doi euro. Aceasta este suma de care se va bucura un ospatar din Italia, dupa ce va reusi sa vanda moneda extrem de rara si care se vinde in prezent cu 3.000 de euro.

- Romanii sunt in alerta dupa ce a fost postat un anunț de vanzare cu o moneda foarte scumpa pe OLX. Cu toții vor sa gaseasca aceasta moneda care era una banala acum cateva zeci de ani. Moneda din comunism care se vinde cu o suma uriașa pe internet este una pe care mulți am avut-o […] The post Moneda…

- Monedele vechi pot valora o adevarata avere, iar cei care sunt pasionați de colecționarea obiectelor vechi se pot bucura de sume mari de bani de pe urma lor. Moneda de 20 de lei din aur, Polul lui Carol l, valoreaza in prezent aproximativ 100.000 de euro, iar aceasta a fost pusa in circulație in anul…

- Astazi va dezvaluim care este moneda care te poate imbogați cu 15.000 de lei zilelele acestea. Moneda scoasa la vanzare pe OLX este emisa in anul 2001, astfel ca este posibil sa o mai ai și tu prin casa. O noua moneda face furori printre colecționari. Banul de 1000 de lei din 2001 se vinde […] The post…

- In urma cu 21 de ani, era emisa moneda de 2 euro de catre Grecia și Italia, care au fost printre primele țari care introduceau moneda euro ca moneda unica in 2002. Astazi moneda se vinde cu 10.000 de euro pe internet. Ar fi cazul sa verifici prin sertare, e posibil sa o ai și […] The post Moneda care…

- Monedele sunt o adevarata pasiune pentru unii oameni, iar acest lucru se datoreaza și faptului ca unele sunt destul de rare. Insa, pentru acestea oamenii trebuie sa plateasca sume uriașe de bani. Un roman vinde o moneda de 1 euro cu 12.000 lei, iar cei care o obțin, pot sa se declare cu adevarat norocoși.