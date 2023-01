Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce piața monedelor virtuale se extinde, inca exista oportunitați de vanzare și tracționare a monedelor fizice. In mod special, daca acestea sunt vechi sau se gasesc foarte rar. Vrei sa caștigi și tu bani in plus inainte de sarbatorile de iarna? Afla in randurile de mai jos care este moneda din…

- Un numismat vrea sa dea lovitura inainte de sarbatori. A scos la vanzare pe internet o moneda pentru care solicita nici mai mult nici mai puțin de 100.000 de lei, ceea ce inseamna aproximativ 20000 de euro. Cum aceasta moneda nu este foarte veche, cauta bine prin casa, pentru ca și tu te poti imbogati…

- Obișnuiești sa pastrezi prin sertare monede vechi? Daca ai o astfel de colecție acasa, indiferent cat de mica ar fi, poți sa caștigi sume frumoase din vanzarea de bani. Afla in randurile de mai jos care este moneda care se vinde cu 10.000 de lei pe internet. Nu e foarte veche, deci exista o probabilitate…

- Daca nu ești un colecționar pasionat de monede, ideea de a le comercializa s-ar putea sa-ți para neobișnuita. Chiar poate costa o moneda o suma semnificativa, in comparație cu valoarea sa de altadata? Raspunsul este afirmativ; la fel se intampla și cu moneda care se vinde cu 10.000 de lei pe internet.…

- O moneda pe care s-ar putea sa o ai acasa ar putea sa iți aduca 500.000 de lei in conturi. Cu siguranța unii romani care au fost plecați in strainatate au prin sertare sau portofelele vechi astfel de monede de care au uitat și cu care pot sa se imbogațeasca acum. Un utilizator de pe […] The post Moneda…

- O moneda se vinde cu 4.500 de lei pe internet. Cu siguranța colecționarii sunt extrem de atenți la anunțurile puse pe o celebra platforma de vanzare/cumparare din Romania. Cei mai mulți cetațenii care au fost plecați in strainatate o mai au prin portofelele vechi sau in cateva sertare din dulapurile…

- In acest an Regatul Marii Britanii a trecut prin cea mai grea perioada, odata cu decesul Reginei Elisabeta a II-a. Inca de pe vremea Regelui George al IV-lea au fost emise mai multe monede cu chipul reginei in diferite ipostaze. Printre acestea era emisa in 1982 moneda cu chipul Reginei Elisabeta. Azi…

- Peste tot in lume, colecționarii numismatici dețin adevarate valori, daca ne gandim la monedele și bancnotele vechi. Inclusiv in Romania exista posesori de astfel de valori, precum un utilizator de pe Olx. Recent, acesta a scos la vanzare moneda veche care se vinde cu 2.000 de lei pe internet. Deși…