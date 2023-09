Stiri pe aceeasi tema

- Ai aceasta moneda acasa? Afla ca te poți imbogați daca gasești un cumparator dispus sa plateasca atat de mult pentru un simplu banuț. Prețul acestei monede din anii ’90 a crescut semnificativ, ajungand sa coste cat o mașina second hand. Moneda de 100 de lei cu un preț colosal Daca faceți o simpla cautare…

- Nu mai este un secret faptul ca romanii care au acasa o bancnote vechi și monede se pot imbogați. In ultimul timp, acestea sunt tot mai vanate de catre de colecționari. Daca ai o bancnota de 5000 de lei te poți imbogați. Iata la ce preț se vinde! Prețul la care se vinde bancnota In […] The post Bancnota…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) a emis, in anul 1999, o moneda cu valoarea de 500 de lei. Aceasta a fost scoasa pentru comemorarea evenimentului astronomic al anului, și anume celebra eclipsa de soare. Acum, o astfel de moneda se vinde la un preț ridicat pe platformele de anunțuri de la noi. Trebuie…

- O noua moneda este in centrul atenției colecționarilor. Cei care o dețin pot obține o adevarata avere in urma vanzarii acesteia. Este vorba, mai exact, despre o moneda de 50 de lei din anul 1992. Atat pe platformele de social media cat și site-urile specializate , aceasta se vinde la aproape 100.000…

- Daca pana de curand vorbeam de diferite monede sau bancnote, relaitv recente, scoase la vanzare, astazi vorbim de o moneda rara. Este vorba de moneda din Romania care valoreaza o mica avere, dintr-o serie de monede emise in 1894 in Europa. Monede de aur emise in Europa in 1894 Perioada de final de scol…

- Din intamplare ai și tu acasa o moneda de 25 de bani din anul 1982? Cu toate ca unele monede și bancnote au fost scoase din circulație, exista o mulțime de persoane care au pastrat diverse obiecte vechi, iar acum le vand la un preț incredibil. Un utilizator a postat un anunț pe Internet in privința…

- Prețul unui kilogram de roșii la poarta producatorilor din Balta Doamnei a ajuns sa fie bataie de joc. Marfa se vinde cu doar 0,70 – 0,80 de lei/kilogram. In cel mai bun caz, prețul de la piața, in Ploiești, este undeva la 2,50 lei – 4 lei/kilogram, in condițiile in care producatorul vinde marfa de…

- Daca și tu ai pe acasa monede vechi sau bancnote, specialiștii recomanda sa nu cumva sa le arunci. In ultima vreme, tot mai mulți colecționari sunt dornici de a le adauga la ”dosarul” lor, iar prețurile la care se vand pe internet sunt mai mult decat frumușele. Prin urmare, iți pot aduce extrem de mulți…