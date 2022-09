Recidivist prins cu ajutorul agentilor Zip Escort

Agentii de interventie Zip Escort au deferit politiei azi noapte un recidivist care fusese eliberat din arest prin suspendarea executarii pedepsei, sub supraveghere, cu doar cateva ore inainte sa patrunda prin efractie in magazia Cimitirului Central.Masina de interventie a ajuns la locatie in mai putin… [citeste mai departe]