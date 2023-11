Stiri pe aceeasi tema

- Produsele de patiserie sunt un adevarat pericol pentru sanatate, dar ce ar fi daca le-am pregati noi acasa? Merdenelele sunt unul dintre cele mai delicioase preparate, care ies perfect chiar și in bucataria noastra. Afla cea mai buna rețeta, care te va ajuta sa faci merdenele pufoase, exact ca ale specialiștilor.…

- Nu mai este o noutate pentru nimeni faptul ca vanzarea de monede și bancnote vechi a devenit una extrem de profitabila. Prin urmare, tot mai mulți colecționari de bani vechi iau cu asalt platformele de social media și site-urile specializate pe care sunt publicate diferite anunțuri de vanzare. Descopera…

- In acest test rapid de inteligenta, incearca sa identifici ușa de ieșire prin care un om poate scapa in siguranța. Doar persoanele cu un IQ ridicat pot identifica cea mai sigura ușa de ieșire in 15 secunde! Nu uita de detaliul la care sa fii atent. Te provocam la un nou test rapid de inteligenta […]…

- Nu mai este o noutate pentru nimeni faptul ca vanzarea de monede și bancnote vechi a devenit una extrem de profitabila. Colecționarii de bani vechi iau cu asalt platformele de social media și site-urile specializate pe care sunt publicate diferite anunțuri de vanzare. Descopera ce moneda din Romania…

- Conserva de ton este un aliment versatil și gustos, dar te-ai intrebat vreodata ce conține conserva de ton, de fapt, și ce efect au aceste ingrediente asupra organismului tau? Daca nu știai pana acum ce conține conserva de ton, iata ce trebuie sa știi. Ce conține conserva de ton? Ce se afla in interiorul…

- O noua moneda este in centrul atenției colecționarilor. Cei care o dețin pot obține o adevarata avere in urma vanzarii acesteia. Este vorba, mai exact, despre o moneda de 50 de lei din anul 1992. Atat pe platformele de social media cat și site-urile specializate , aceasta se vinde la aproape 100.000…

- In funcție de nuanța sa, galbenușul are o intensitate mai mare ori mai mica. Dar ce inseamna daca galbenușul oului este portocaliu? Iata la ce detaliu ar trebui sa fii atent atunci cand il consumi și cum poți alege ouale de calitate. Un element important il reprezinta și albușul oului, dar totul, pe…

- Toate supermarketurile au o serie de produse care, deși sunt disponibile pe raftul corespunzator din magazin, este posibil sa le trecem cu vederea sau, de fapt, sa le vedem mai bine atunci cand ajungem la casa de marcat. Iata cum poți fi manipulat sa cumperi mai multe produse, chiar daca nu ai neaparata…