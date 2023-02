Moneda de 100 lei se vinde cu o sumă impresionantă pe OLX. Cât costă acum Bancnotele și monedele vechi sunt la mare cautare pe site-urile de anunțuri, cum ar fi OLX. Ei bine, colecționarii cauta aceste piese vechi și sunt dispuși sa ofere bani mulți pe ele, deoarece sunt piese de colecție. O moneda veche de 100 lei se vinde cu o suma impresionanta pe site-ul de anunțuri OLX. Daca și tu o cauți, iata care este prețul ei in prezent! Cu cat a scos-o la vanzare o persoana pe acest site. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O moneda rara de 50 de pence, pusa in circulație in Marea Britanie, este cautata de colecționari, care sunt dispuși sa plateasca o avere pentru ea. Kew Gardens 50 pence este una dintre cele mai cautate monede, iar milioane de britanici sunt dornici sa puna mana pe una, potrivit Daily Star . Doar 210.000…

- Monedele vechi pot valora o adevarata avere, iar cei care sunt pasionați de colecționarea obiectelor vechi se pot bucura de sume mari de bani de pe urma lor. Moneda de 20 de lei din aur, Polul lui Carol l, valoreaza in prezent aproximativ 100.000 de euro, iar aceasta a fost pusa in circulație in anul…

- Mulți bani vechi au ajuns sa aiba o valoare uriașa in zilele noastre. Colecționarii sunt dispuși sa plateasca mult pentru astfel de obiecte care in ochii multora nu sunt atat de prețioase. Moneda de 50 de bani care se vinde cu o suma impresionanta pe OLX, in 2023. Cat a ajuns sa coste in prezent.

- In ultimii ani, monedele vechi sunt la mare cautare in randul romanilor, iar colecționarii sunt dispuși sa ofere foarte mulți bani pentru aceste piese vechi. Ei bine, o alta moneda veche, care se vinde cu o suma fabuloasa pe site-ul de anunțuri OLX este moneda de 1000 de lei din anul 2001. Daca o ai…

- In ultimii ani, romanii, și nu numai, au devenit foarte pasionați de lucrurile vechi, asta pentru ca ele abia se mai gasesc in zilele noastre. Ei bine, monedele și bancnotele vechi sunt la mare cautare in aceasta perioada. Spre exemplu, bancnota cu eclipsa se vinde cu o suma fabuloasa pe site-ul de…

- Cursul valutar BNR valabil pentru luni, 9 ianuarie 2023, este anunțat de Banca Naționala a Romaniei in jurul orelor 13:00. Astfel, vom afla cat costa cele mai tranzacționate valute din țara noastra. Vom afla cat costa un dolar american, un euro, un franc elvețian, precum și cați lei va costa o lira…

- O moneda romaneasca extrem de valoroasa se vinde pe site-urile de anunțuri la un preț colosal. In ultimii 10 ani, cei mai mari colecționari au cautat piese impresionante, obiecte de decor, mobilier și bani pe site-urile de anunțuri comerciale. Cum arata banul care se vinde cu aproape 10.000 de lei.…

- Romanii care sunt pasionați de colecționarea obiectelor vechi se pot bucura de sume mari de bani daca le vor scoate la vanzare pe celebrul site-ul OLX. Monedele vechi pot valora o adevarata avere, iar cei care le-au acasa se pot imbogați de pe urma lor. Iata care este prețul cu care se vinde o moneda…