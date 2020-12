Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Berlin a descins la locuinte si magazine de bijuterii care ar putea fi implicate in furtului unei monede uriase din aur care cantarește 100 de kilograme. Obiectul a fost furat dintr-un muzeu din capitala Germaniei, relateaza The Guardian.

- Trei suspecti au fost arestat, marti, pentru ca ar fi fost implicati in spargerea Muzeului Dresda (estul Germaniei) din noiembrie 2019, in timpul careia au fost furate piese de valoare inestimabila, intre care au diamant de 49 de carate, anunta AFP, potrivit news.ro.Trei persoane arestate, de nationalitate…

- Mii de opozanti fata de masurile restrictive impotriva pandemiei de coronavirus au format un lant uman, sambata, pe malurile lacului Constance, la frontiera germano-elvetiana, in prezenta unor puternice forte politienesti desfasurate pentru a preveni eventuale tulburari, relateaza galusaustralis . Timp…

- Politia germana a efectuat raiduri miercuri, 23 septembrie, in legatura cu o presupusa contrabanda de muncitori ilegali adusi din Estul Europei pentru industria carnii, informeaza agenția DPA, citata de Agerpres. Aproximativ 800 de politisti au fost desfasurati in principal in landurile Saxonia-Anhalt…

