Stiri pe aceeasi tema

- In prezent, monedele vechi au ajuns sa valoreze o avere, iar persoanele care sunt pasionate de colecționarea lor se pot bucura de sume mari de bani daca le vor scoate la vanzare. Ei bine, pe site-ul de anunțuri OLX, și nu numai, exista foarte multe monede care se vand cu sume fabuloase, iar una dintre…

- Romanii care au economii și nu știu daca sa le ”puna la adapost” in dolari sau euro trebuie sa ia in calcul și unele aspecte ce țin de stabilitatea celor doua monede. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Daca ai pe acasa monede, bancnote sau alte obiecte retro sau vintage, specialiștii iți recomanda sa le vinzi pe site-urile de anunțuri specializate, acolo unde colecționarii abia așteapta sa te bombardeze cu cele mai tari oferte. Unele dintre aceste bunuri valoreaza o mica avere. La ce preț se vinde…

- O alta moneda de pe vremea lui Nicolae Ceaușescu, pe care chiar și parinții, și bunicii noștri ar putea s-o aiba acasa, a fost scoasa la vanzare pentru o suma frumoasa, pe OLX. Este vorba despre moneda de 3 lei emisa in anul 1966, la inceputul dictaturii fostului lider comunist.

- Din ce in ce mai mulți internauți au scos la vanzare monede euro vechi. La o cauare recenta, am dat pe OLX peste moneda care se vinde cu mii de lei pe internet. E foarte posibil sa o ai si tu prin casa, așa ca ai putea face bani frumoși cu ea. In cazul nostru, […] The post Moneda care se vinde cu mii…

- Colecționarii de monede ar plati sume uriașe pentru a putea avea aceste obiecte vechi și cu o valoare uriașa in colecția lor, insa exista o moneda care se vinde cu prețul unui apartament de lux din București. Iata cum arata aceasta.

- Pe celebra platforma OLX, din ce in ce mai mulți vanatori de caștiguri rapide scot la vanzare diferite emisii numismatice, in ideea ca se vor imbogați peste noapte. Iata ca, la o noua cautare, am dat peste un roman care liciteaza o moneda cu mii de lei. Vezi daca o ai și tu prin sertare, […] The post…

- Dupa ce ROBOR și inflația au crescut, romanii sunt mult mai atenți la creditele pe care doresc sa le faca la banca, caci vor sa știe dinainte cum sta situația și daca vor putea sa achite sumele lunare pentru achitare. Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, a marturisit care e moneda…