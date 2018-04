Stiri pe aceeasi tema

- Lovitura pentru sute de mii de romani, care au decis sa se imprumut la banca. Indicele Robor la 3 luni a crescut la 2,13%, cel mai mare nivel din decembrie 2017, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, anunța ca moneda naționala s-ar putea deprecia in perioada urmatoare, dupa ce analistii se asteptau la o majorare a dobanzii cheie, iar cand sunt dezamagiti pot reactiona.

- Cursul de schimb afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in data de 15 februarie 2018.Dolarul australian AUD 2,9662 Leva bulgareasca BGN 2,3826Dolarul canadian CAD 2,9908Francul elvetian CHF 4,0332Coroana ceha CZK 0,1837Coroana daneza DKK 0,6256Lira…

- CURS VALUTAR BNR 12 FEBRUARIE 2018. Euro ramane la 4,65 lei, aproape de cursul anuntat vineri de BNR. Pe 23 ianuarie, moneda europeana a atins maximul istoric in fata leului: 4,6679 lei/euro. Bancile comerciale au anuntat pe 12 februarie cursuri de schimb pentru euro, la vanzare, intre 4,6700…

- Specialistii vin cu vesti proate pentru romanii care au credite. Economistii au facut, potrivit Antena 3, mai multe scenarii socante atat pentru romanii care s-au imprumutat in lei, cat si pentru cei cu imprumuturi in euro. Citeste si: Accident cu mai multe VICTIME in Capitala: Circulatia…

- Scenariu socant facut de specialisti pentru romanii care au credite in lei. Dobanda cheie si ROBOR vor creste din luna in luna si vor ajunge la 5% anul acesta. Vesti proaste sunt si pentru cei care s-au imprumutat in euro. Moneda europeana va fi pana la sfarșitul anului 5 lei,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in crestere traiectoria ratei anuale a inflatiei pe termen scurt, iar riscurile asociate acestei perspective provin in principal din conduita politicii fiscale si a celei de venituri, din conditiile de pe piata muncii si din evolutia preturilor, a anuntat…