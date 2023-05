Moneda BRICS nu este ucigașul dolarului Grupul de națiuni BRICS va discuta despre fezabilitatea introducerii unei monede comune și nu ar trebui sa grabeasca nicio decizie, potrivit ministrului de externe al Africii de Sud. Intr-un nou episod al interminabilei dezbateri „Este dolarul pe moarte?”, cele cinci națiuni diverse din punct de vedere geopolitic, etnic și economic care alcatuiesc blocul BRICS – […] The post Moneda BRICS nu este ucigașul dolarului first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

