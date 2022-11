Mondialul marilor surprize

Stiri pe aceeasi tema

- Controversele legate de situația sumbra a drepturilor omului in Qatar, in special acuzațiile de exploatare a muncitorilor imigranți și persecutarea membrilor comunitații LGBTQ, au umbrit Campionatul Mondial de Fotbal din 2022, scrie revista Time. Cu toate acestea, unele personalitați din lumea divertismentului…

- Sadio Mane (30 de ani) a fost supus joi seara unei intervenții chirurgicale la piciorul drept, realizata de ortopedul britanic Andy Williams, cel care il mai operase o data pe atacantul senegalez, cand era la Liverpool. Sadio Mane nu va juca la Campionatul Mondial din Qatar, oricat au vrut senegalezii.…

- Campionatul Mondial de Fotbal 2022 din Qatar debuteaza in 21 noiembrie, iar multe restaurante din China adopta metode noi pentru a atrage fanii. Intr-un restaurant din Beijing se vad elementele și simbolurile ale CM, precum programul, mascota și trofeul, iar o locație din orașul Chengdu, provincia Sichuan,…

- Campionatul Mondial din Qatar este cea mai scumpa competiție de acest gen din istorie, iar țara este deja cunoscuta pentru faptul ca nu respecta drepturile și libertațile oamenilor care vin din strainatate.

- Campionatul Mondial de Fotbal 2022 se va desfașura in perioada 20 noiembrie – 18 decembrie, iar toate cele 64 de partide vor putea fi urmarite in direct in Romania, in format HD, doar pe TVR 1 și TVR 2. Costin Deșliu este unul dintre cei patru jurnaliști care vor gazdui studiourile care se vor desfașura…

- Amine Harit (25 de ani), mijlocașul ofensiv al lui Marseille, s-a accidentat la genunchi in partida cu AS Monaco (3-2) și are șanse infime sa se mai recupereze pana la Campionatul Mondial din Qatar. Parca a avut o premoniție Amine Harit inaintea confruntariii cu Marseille, de pe stadionul din Montecarlo.…

- Jucatorul cu cele mai multe meciuri jucate la un Campionat Mondial de fotbal este germanul Lothar Matthaus. Recordul sau ar putea fi doborat anul acesta de Messi, insa pentru asta trebuie indeplinite doua condiții importante.

- Kyle Walker (32 de ani), fundașul celor de la Manchester City, s-a accidentat in derby-ul cu Manchester United, scor 6-3, și ar putea rata Campionatul Mondial din Qatar. Dupa victoria lui Manchester City din Liga Campionilor cu Copenhaga, Pep Guardiola a facut lumina in cazul lui Walker: „Va ramane…