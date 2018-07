Mondialul a scazut traficul Pornhub Fanii croati si francezi au urmarit cu sufletul la gura finala din Rusia si asta s-a vazut si in traficul celui mai mare site cu continut pentru adulti. Gigantul porno si-a modificat chiar si logo-ul cu ocazia finalei Cupei Mondiale pentru a omagia echipele finaliste. Dar acest gen de marketing nu l-a ajutat desi Pornhub […] Mondialul a scazut traficul Pornhub is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Val de bucurie si o mare de oameni pe strazi, in inima Parisului. Totul dupa ce selectionata antrenata de Didier Deschamps a triumfat in fata Croatiei, castigand trofeul Cupei Mondiale de fotbal din Rusia. Imaginile surprinse seara trecuta in capitala Frantei nu au nevoie de foarte multe comentarii.…

- Rusia lasa granițele deschise pentru fanii Cupei Mondiale 2018. Posesorii de Fan ID, document care a certificat faptul ca un suporter poate calatori prin Rusia fara viza pentru Cupa Mondiala de fotbal 2018 (14 iunie – 15 iulie), nu vor mai avea nevoie de viza pentru Rusia pana la sfarsitul acestui an,…

- La cateva zile de cand eliminau, la penalty-uri, selectionata tarii-gazda, Rusia, jucatorii croati au reusit calificarea, in premiera, in finala unei Cupe Mondiale. Campioana se va decide duminica, intre Franta si Croatia. Victoria de seara trecuta, in meciul contra Angliei, a adus, dupa cum era de…

- Peste 1.500 de fani croati au zburat marti de la Zagreb la Moscova pentru a asista la meciul pe care nationala tarii lor o va juca miercuri seara, de la ora 21,00, contra selectionatei Angliei, in semifinala Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, potrivit TPortal, citat de Reuters. Nu mai putin de zece…

- Desi mii de suporteri din intreaga lume vor umple barurile din Rusia, Mondialul de fotbal nu va ajuta industria berii, un sector aflat de mai multi ani in declin in aceasta tara. Deocamdata doar berea Budweiser, apartinand grupului AB Inbev, sponsorul oficial al Cupei Mondiale, este singura bere autorizata…

- Fanii senegalezi au ales un mod demn de toata lauda pentru a sarbatori victoria neasteptata in fata Poloniei, din Grupa H a Cupei Mondiale din Rusia. Dupa victoria cu 2-1 obtinuta marti, fanii senegalezi nu au parasit stadionul pana cand nu au facut curat in urma lor. Ei au adunat paharele si cartoanele…

- Selectionata Iranului a invins dramatic formatia Marocului cu scorul de 1-0 (0-0), vineri pe stadionul din Sankt Petersburg, in Grupa B a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia.Echipa Melli a smuls victoria la ultima sa faza de atac (90+5), gratie autogolului marcat de Aziz Bouhaddouz.Iranul a obtinut astfel…

- Presedintele FIFA, Gianni Infantino, a afirmat, cu o zi inaintea startului Cupei Mondiale 2018, ca turneul final din Rusia va fi "cel mai bun din istorie" si a subliniat ca instanta conducatoare a fotbalului era "moarta" in momentul numirii sale, iar acum "este o organizatie vie", care si-a recapatat…