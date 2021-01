Stiri pe aceeasi tema

- Presa monarhiilor arabe din Golf a primit cu putin entuziasm joi vestea sosirii lui Joe Biden la Casa Alba, temandu-se ca el va relua alegerea diplomatica a fostului presedinte american Barack Obama, pe care o considera prea concilianta cu Iranul, relateaza France Presse. Liderii din Bahrein, Emiratele…

- Presedintele in exercitiu al SUA, Donald Trump, ar fi luat in calcul o posibila decretare a legii martiale pentru a anula alegerile pe care le-a pierdut pe 3 noiembrie in fata lui Joe Biden, sustin The New York Times si CNN, informatie catalogata de Trump drept ''fake news''. Potrivit…

- Barack Obama a precizat ca nu are de gand sa accepte o poziție in cabinetul lui Joe Biden, spunand ca daca ar face asta, probabil ca soția lui il va parasi, scrie The Independent. Intr-un interviu pentru promovarea unei noi carți de memorii, fostul președinte a fost intrebat ce sfaturi i-ar putea da…

- Donald Trump, inca președintele in funcție al Statelor Unite, le-a transmis consilierilor ca analizeaza posibilitatea de a candida din nou in scrutinul prezidential, in anul 2024, afirma surse politice de la Washington citate de site-ul de stiri Axios.com, noteaza Digi 24. Sub protecția anonimatului,…

- S-a aflat ce s-a intamplat cu Donald Trump cand a revenit la Casa Alba, dupa partida de golf de unde a aflat ca a pierdut lupta pentru alegerile prezidențiale. Astfel, in apropierea Casei Albe, Donald Trump a fost așteptat de susținatorii lui Joe Biden, care l-au facut sa traiasca umilința suprema.…

- Candidatul democratilor la Casa Alba, Joe Biden, a castigat scrutinul prezidential in detrimentul presedintelui in exercitiu, republicanul Donald Trump, au anuntat sambata mass media americane, transmit agentiile internationale de presa, informeaza AGERPRES . AFP califica anuntul drept “o victorie care…

- Joe Biden este noul președinte al Statelor Unite ale Americii. Candidatul democratilor la Casa Candidatul democratilor la Casa Alba, Joe Biden, a castigat scrutinul prezidential in detrimentul presedintelui in exercitiu, republicanul Donald Trump, au anuntat sambata mass media americane, transmit agentiile…

- Candidatul democrat la fotoliul de la Casa Alba, Joe Biden, a promis miercuri ca Partidul Democrat va lupta pana la capat, pentru ca toate buletinele de vot din alegerile prezidentiale americane de marti sa fie luate in considerare, in pofida vointei lui Donald Trump de a intrerupe numararea voturiilor,…