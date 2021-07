Stiri pe aceeasi tema

- Un baietel de patru ani a reusit sa se strecoare la volanul masinii de lux a tatalui sau, parcata vineri seara la Place du Casino din Monaco, si a lovit si ranit un pieton, a anuntat sambata politia monegasca.

- Un baietel de numai patru ani s-a strecurat vineri seara la volanul masinii de lux a tatalui sau, parcate la Place du Casino din Monaco. Copilul a apasat pe accelerație si a lovit si ranit un pieton, a anuntat sambata politia monegasca, informeaza lefigaro.fr, citata de News . Victima, director al unei…

- Din primele informații, in accident au fost implicate doua autoturisme implicate.Victima, inițial incarcerata și in stare de inconștiența, a decedat in ciuda manevrelor de resucitare ale echipajelor de intervenție sosite la fața locului. Echipajul SAJ acorda acum asistența medicala șoferului celuilalt…

- Un roman aflat in stare de ebrietate a ranit cu un cutter in zona gatului un turist spaniol cu care iși disputa folosirea unei biciclete self-service la Paris, informeaza Agerpres, care citeaza Le Figaro. Potrivitsursei citate, turistul spaniol a fost transportat la spital, iarviața sa nu este in pericol.…

- Soferul care a accidentat sambata doi pietoni la Baia Mare a fost retinut, dupa doua zile. Tanarul a scapat masina de sub control si a intrat intr-o statie de autobuz, lovind in plin o femeie si un barbat care asteptau acolo. Victimele, sot si sotie, se afla in stare grava la spital.

- Un barbat a fost ucis sambata, 3 iulie, in jurul orei locale 22.20, in stația de metrou Bercy din Paris, dupa o lupta cu un alta persoana, dintr-un motiv inca necunoscut, a declarat pentru agenția France Presse o sursa din poliția franceza, scrie Le Figaro . Suspectul, 38 de an, de naționalitate sudaneza…

- Un tanar de 22 de ani a fost ranit grav intr-un incident petrecut sambata seara la Pirita, langa Zlatna. S-a urcat pe un autoturism și, in mers, acesta a cazut și s-a lovit in zona capului. Șoferul era baut. Potrivit IPJ Alba, sambata seara, in jurul orei 22.00, in Pirita, localitate ce aparține de…

- Un barbat de 60 de ani a fost lovit cu masina si omorat. Victima a fost lasata la marginea drumului iar soferul a fugit. Acesta a fost gasit de oamenii legii si spune ca a fost fugarit cu parii si bardita.