- In cadrul ședinței cu responsabilii din cadrul preturii Buiucani primarul general Ion Ceban a discutat pe marginea proiectelor ce urmeaza a fi realizate in sector incepind cu anul 2022. Potrivit edilului, reparația drumurilor și trotuarelor, reabilitarea zonelor verzi și modernizarea pasajului subteran…

- Fara ambalaje din plastic pentru fructele și legumelor vandute in piețe, supermarketuri sau in depozitele engros din Franța. Masura nou adoptata are ca scop limitarea deșeurilor și reducerea utilizarii plasticului, in special a celui de unica folosința.

- Mona Stoian și Cristian Jitaru s-au intors recent din vacanța in care și-au intins nervii la maximum. Cei doi au povestit la Xtra Night Show ce ”probleme” au intampinat in zilele in care au fost plecați din țara.

- Mona Stoian și Cristian Jitaru formeaza un cuplu de aproape 9 luni, iar deși cei doi au fost in aceeași competiție TV, dar in sezoane diferite, aceștia s-au cunoscut in afara concursului. Cei doi au povestit cum s-au intalnit, de fapt.

- Venus, planeta iubirii, din zodia Scorpion face astazi o opoziție cu Uranus retrograd din Taur, planeta schimbarilor bruște. Acest context astrologic este destul de tensionat și se va resimți cu precadere in plan sentimental și financiar. Putem avea parte de surprize mai puțin placute, de situații neprevazute…

- CFR Cluj a anunțat marți ca a ajuns la o înțelegere cu Iasmin Latovlevici și Alexandru Ionița pentru rezilierea contractelor acestora. Latovlevici a venit la CFR Cluj în 2020 și a bifat 16 partide pentru alb-vișinii, marcând un gol. Alex Ionița a fost suspendat un an…

- George Burcea și Viviana Sposub traiesc de un an de zile o frumoasa poveste de iubire. Recent, s-a zvonit ca cei doi s-au desparțit, dupa ce ea a șters toate pozele de pe Instagram in care aparea alaturi de actor. El a dezvaluit acum pentru cancan.ro ca iși iubește enorm iubita, ca aceasta l-a sprijinit…

- Unul din cele mai controversate cupluri din showbiz-ul romanesc și-au spus adio! Cristian Boureanu și Laura Dinca au luat-o pe drumuri separate. Ce a spus fostul politician despre ruptura produsa la scurt timp dupa ce vestea s-a aflat? Cristian Bourean și Laura Dinca s-au desparțit. Ce a spus fostul…