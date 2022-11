Stiri pe aceeasi tema

- Showbiz-ul din Romania a fost surprins de vestea ca Angela Martini ar fi insarcinata. Pentru ca mulți oameni au crezut acest lucru dupa o fotografie publicata in mediul online, vedeta a oferit toate explicațiile la Antena Stars, unde a și clarificat situația. Iata care este adevarul in ceea ce privește…

- Denisa Despa este una dintre cele mai indragite vedete din Romania, care a atras mulți fani prin aparițiile sale la TV. Pentru ca a disparut o perioada din lumina reflectoarelor, Denisa Despa a revenit cu detalii picante din viața ei, dar a și vorbit despre existența unei relații amoroase, in exclusivitate…

- Ce studii are Gabriela Cristea. Gabriela Cristea este una dintre cele mai cunoscute vedete de televiziune din Romania. Are o experiența de mai bine de doua decenii in televiziune, iar prima oara a debutat la TVR 1, prezentand emisiunea Eurovision. Gabriela Cristea a terminat Facultatea de Comunicare…

- Nadine traiește in Franța, iar acolo regulile de consum sunt altfel fața de cum sunt in Romania. Ei bine, in exclusivitate pentru Antena Stars, vedeta a marturisit ca a fost certata de o companie electrica pentru ca a consumat prea mult. Iata ce a dezvaluit despre aceasta problema!

- Alina Sorescu a trecut printr-o perioada dificila, asta dupa ce vedeta și soțul ei, Alexandru Ciucu, au decis sa mearga pe drumuri separate. Cantareața vrea sa puna accent pe cariera, motiv pentru care a lansat un cantec plin de emoție. Vedeta a oferit declarații in exclusivitate la Antena Stars și…

- Anda Adam și-a refacut viața dupa divorț și este mai fericita ca niciodata. Logodnicul vedetei nu locuiește in Romania, ci sta mai mult in Elveția, acolo unde deține mai multe afaceri. Vedeta a fost ceruta in casatorie și se gandește la nunta și copii. Fiica ei, Evelin, iși mai dorește un frațior și…

- Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au logodit in biserica, la sfarșitul lunii iulie. Acum, cei doi au luat o decizie importanta pentru viitorul lor ca familie. Intr-un interviu la Antena Stars, Adriana Bahmuțeanu a dezvaluit ce planuri are, dar și ce se intampla cu baiețelul logodnicului ei. Adriana…