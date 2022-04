Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Maria Constantin a marturisit ca medicii i-au dat aprobarea de a ramane insarcinata. Cantareața a dezvaluit care a fost motivul pentru care nu a putut deveni mama. Ce detalii neștiute a oferit vedeta.

- Clubul german de fotbal Borussia Moenchengladbach a anuntat joi ca fundasul Jordi Bongard (20 ani), component al echipei sale Under-23, a incetat din viata in urma unui accident rutier, informeaza EFE, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Doi soți s-au stins din viața, dupa ce un accident rutier a avut loc in Buzau. Autovehiculul in care se aflau a intrat intr-un TIR. Traficul a fost blocat pentru minute intregi. Polițiștii continua cercetarile pentru a afla cu exactitate cum s-a produs incidentul.

- Mihai Traisatriu a fost victima unui accident rutier chiar in aceasta dimineata.Artistul a povestit ce i s a intamplat pe pagina s a de Facebook. Din fericire, au existat numai pagube materiale, iar cantaretul nu a fost ranit. Na.Azi dimineata la 8.00 am facut accident cu masina.Prin Bucuresti. Un taxi…

- Dincolo de durerea de neimaginat prin care trec, dupa ce și-au pierdut copila, in urma unui cumplit accident rutier, parinții unei adolescente au ales sa faca un gest impresionant, pentru care cuvintele, oricat le-am cauta, sunt puține. Așa s-a ajuns ca alți trei copii – unul de 8 și alți doi in varsta…

- In urma „scandalului” de la Eurovision, Cezar Ouatu a oferit o prima reacție. In exclusivitate pentru Antena Stars, artistul a clarificat care a fost motivul pentru care alaturi de Mihai Alexandru s-ar fi certat cu juratul Cristian Faur.

- Oficial, showbiz-ul romanesc are un nou cuplu! Dodo a confirmat speculațiile din mediul online, prin care fanii au ajuns la concluzia ca este intr-o noua relație. Iata primele declarații ale artistei, in direct, la Antena Stars despre barbatul din viața ei.

- Un barbat de 80 de ani a murit seara trecuta intr un accident petrecut in localitatea Macin, judetul Tulcea. Din primele informatii barbatul era intins pe sosea si nu a fost observat de soferul care l a lovit in plin. Potrivit reprezentantilro IPJ Tulcea, in cursul zilei de 17 ianuarie 2022, politistii…