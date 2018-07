Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de doi ani a cazut intr-o fantana adanca de circa 15 metri, in județul Dolj. EVZ a aflat ca micuțul a fost salvat de intervenția unui pompier al ISU Dolj care a avut curajul sa intre dupa el.

- Cristian Lapa, purtatorul de cuvant al Prefecturii Vaslui a declarat ca un echipaj de la Ambulanta l-a preluat pe un copil, care a cazut de la etajul patru al blocului. "Este vorba despre un copil care a cazut de la balcon. El a fost preluat de catre un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean Vaslui…

- Un copil, de trei ani si opt luni, din Bumbesti-Jiu, Gorj, a ramas fara vedere la un ochi, in urma unui accident la un loc de joaca din oras. Micutul a mers cu parintii la un loc de joaca si ...

- Un tanar a fost numit erou, dupa ce a salvat un copil de patru ani ce atarna de un balcon la etajul patru al unui bloc. Fara sa se gandeasca la propria siguranța, in doar cateva clipe acesta s-a cațarat de la un etaj la altul pentru a salva minorul. Incidentul a avut loc in jurul orei 20:00, sambata,…

- Un copil de cinci ani a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a cazut peste geamul de la etajul doi al casei in care locuieste. Nenorocirea s-a produs, ieri, in satul Gura Galbenei din raionul Cimislia.

- Academia Rapid a caștigat derby-ul Ligii a 4-a, 3-1 cu CSA Steaua, dupa un meci plin de incidente intre fani. In timpul batailor dintre fanii celor doua echipe, Daniel Niculae a ajutat un copil din galeria celor de la Steaua sa iasa din zona periculoasa. Atacantul de 35 de ani s-a dus in fața fanilor…

- Un copil in varsta de doi ani a cazut, sambata, de la etajul sase al unui bloc din Bucuresti, fiind transportat la spital, a anuntat Politia Capitalei, scrie AGERPRES.Potrivit sursei citate, in jurul orei 15,00, prin apel 112, a fost sesizat un eveniment in care este implicat un minor de aproximativ…

