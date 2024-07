Stiri pe aceeasi tema

- Echipa naționala de fotbal a Franței a invins la limita selecționata Belgiei, scor 1-0, in optimile de finala ale Campionatului European. Autogolul lui Jan Vertonghen, in minutul 85, a decis meciul. Prima repriza a fost una tacticizata, iar echipele s-au studiat și nu au riscat sa plece in atac cu forțe…

- Franța și Polonia au terminat la egalitate, 1-1, iar naționala lui Didier Deschamps incheiat pe locul 2 in Grupa D de la EURO 2024. Un moment controversat a avut loc in partea a doua a partidei, dupa un duel intre capitanii celor doua naționale, Kylian Mbappe și Robert Lewandowski, transmite digisport.ro…

- Selectionata Austriei a castigat Grupa D a Campionatului European din Germania , dupa victoria surprinzatoare in fata Olandei, cu scorul de 3-2 (1-0), marti seara, pe „Olympiastadion“ din Berlin. Austria a produs una dintre surprizele competitiei. S-a impus prin autogolul lui Donyell Malen (’6) si reusitele…

- Kylian Mbappe, accidentat la nas in meciul Franței cu Austria, scor 1-0, a aparut cu o masca pe fața la partida cu Olanda, a doua din grupa pentru francezi la EURO 2024. Mbappe va fi nevoit sa poarte masca pentru restul turneului final din Germania, iar apoi va avea nevoie de operație. Prima apariție…

- Franța a obținut cea de-a 100-a victorie pentru selecționerul Didier Deschamps, invingand cu 1-0 o echipa tenace a Austriei, luni, in primul meci din Grupa D la Euro 2024. Victoria obținuta datorita unui autogol a avut un cost destul de mare, deoarece Kylian Mbappe a suferit o fractura de nas, potrivit…

- Andrei Rațiu și-a pus mainile in cap imediat dupa golul de 1-0 marcat de Nicolae Stanciu in Romania - Ucraina. Gestul lui a devenit viral pe rețelele de socializare. „Tricolorii” au debutat perfect la Euro 2024. Peste 30.000 de romani au fost prezenți in tribunele arenei din Munchen și au purtat naționala…

- Germania a debutat in stil de mare campioana la Euro 2024, 5-1 cu echipa similara a Scoției. Nemții au trait meciul intr-o atmosfera fabuloasa, iar dupa fluierul de final „principalul” Julian Nagelsmann a oferit momentele serii pe Allianz Arena Moment special cu Julian Nagelsmann, dupa Germania - Scoția…

- Gestul facut de o clujeanca miercuri, in autobuzul care circula pe linia 31, i-a scandalizat pe oameni. O femeie a considerat ca transportul public este locul potrivit pentru a-și taia unghiile.Momentul a fost surprins de o pasagera care a publicat imaginile pe o rețea de socializare.Cum era de așteptat,…