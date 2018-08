Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii au intervenit in forța, vineri seara, cu gaze lacrimogene și tunuri de apa, in Piața Victoria, pentru a dispersa protestatarii aflați in fața sediului Executivului, transmite Mediafax.Pana la acest moment, 247 de persoane prezente la mitingul din Piața Victoriei au avut nevoie de…

- La mitingul diasporei din Piata Victoriei s-au inregistrat cateva incidente violente intre manifestanti si fortele de ordine. Jandarmii au folosit tunurile cu apa si gazele lacrimogene dupa ce mai multi protestatari au incercat sa ocupe spatiul din fata Guvernului si au fortat gardurile, aruncand in…

- Mitingul diasporei este nelipsit de incidente! Jandarmii au inlemnit cand au vazut ce avea asupra lui un protestatar din Piața Victoriei. (Oferta speciala playstation) Jandarmii au gasit asupra unui protestatar care se afla in Piața Victoriei, la mitingul diasporei un dispozitiv cu electroșocuri, precizeaza…

- Mii de romani din tara si din strainatate s-au mobilizat pentru a participa la mitingul organizat astazi in Piata Victoriei din București. Printre cei care au pornit spre Capitala se afla mai mulți cetațeni din Alba Iulia. Ei cer demisia Executivului, nemultumiti de modul de guvernare al social-democratilor…

- Jandarmeria anunta masuri de securitate inainte de protestul de vineri al diasporei organizat in Piata Victoriei. Va fi un miting impotriva Guvernului, la care mii de romani care muncesc si traiesc in strainatate, au decis sa vina si sa isi ...

- Cristian Dide, un participant la protestele din Piata Victoriei, s-a legat cu un lanț de gardul Guvernului și a amenințat ca își foc. Protestatarul avea un bidon cu benzina si ameninta jandarmii ca, daca îl forteaza sa plece de acolo, îsi va…

- Incidente cu protestatarii #Rezist, inainte de mitingul PSD . Cateva zeci de persoane au fost evacuate de jandarmi din Piața Victoriei, cu circa o ora inainte de mitingul din fața Guvernului. Membrii mișcarii Rezist au anunțat zilele trecute ca vor organiza un protest care se va suprapune cu mitingul…

- Jandarmii au construit deja țarcul pentru mitingul PSD din Piața Victoriei. In ultimele zile oamenii din zona au fost anunțați sa nu mai parcheze in parcarea din Piața Victoriei. “Piata Victoriei a fost golita total; nu mai este nici o masina in parcare. Perimetrul a fost asigurat cu gardurile jandarmeriei.Pe…