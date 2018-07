Stiri pe aceeasi tema

- Imagini șocante in „Parco Sud” din Milano. Oamenii au putut sa priveasca scheletul unui om spanzurat, cu o biblie in buzunar. Conform primelor informații, Biblia este scrisa in limba romana.

- Imagini incredibile au fost surprinse intr-un metrou din Londra, iar protagonista este o femeie insarcinata care solicita mai multor persoane sa-i cedeze locul, insa reacțiile lor sunt de-a dreptul șocante.

- Imagini din Alberta, Canada, au devenit virale pe internet. Doi tineri, un barbat și o femeie, au incercat sa scape de poliție dupa ce au vrut sa plateasca o doza de suc cu un card de credit furat. Numai ca, in incercarea lor, s-au facut de ras in toata lumea

- Un barbat a fost filmat in timp ce tara un caine legat de mașina pe care o conducea, pe un drum din localitatea Sancraieni, din județul Harghita. Imaginile au fost postate pe o rețea de socializare, iar polițiștii harghiteni l-au identificat pe șofer și au deschis dosar de cercetare penala. Imagini…

- Momentul cand un sofer de taxi a pierdut controlul asupra masinii si a intrat in mai multi suporteri straini prezenti la Campionatul Mondial de fotbal a fost surprins de camerele video. In imagini se vede cum masina iese de pe sosea si intra in plin intr-un grup de oameni aflati pe trotuar, dupa care…

- De Ziua Internaționala a Copilului GSP.ro iți prezinta cateva imagini neștiute de publicul larg cu sportivii romani in copilarie. Simona Halep, Constantin Budescu, Razvan Lucescu, Ianis Hagi, Gica Hagi, Lucian Bute doar sunt cațiva dintre sportivii noștri care au facut performanțe remarcabile pnetru…

- Un copil a murit, sute de oameni ajung la urgente din cauza pericolelor din farfurie, dar siguranta alimentelor din magazine, restaurante sau piete NU este inca o urgenta pentru autoritatile din Romania.

- Un taximetrist din Timisoara s-a dezlantuit in trafic. Si-a iesit din fire si a incercat sa distruga o masina. Soferul de taxi ar fi intrat in depasirea unei coloane, iar in momentul in care un alt conducator auto i-a atras atentia, a devenit violent.