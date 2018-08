Stiri pe aceeasi tema

- O tragedie a fost la un pas sa se produca, vineri dimineața, cand un barbat s-a aruncat in fața trenului, la stația de metrou Constantin Brancoveanu. Angajații Metrorex, insa, s-au mobilizat in timp util si au franat inainte de a se produce un impact.

- Cinci persoane au murit intr-o parcare din Santa Ana, in California, in care s-a prabusit un avion de mici dimensiuni, de tip Cessna, la bordul caruia se aflau, fara sa provoace victime la sol, au anuntat autoritatile, relateaza The Associated Press, citat de News.ro.

- Doi copii si parintii lor au murit sambata in urma prabusirii unui avion de mici dimensiuni intr-o padure din regiunea Nidwalden din Elvetia, provocand un incendiu forestier care a distrus complet aeronava, relateaza Reuters. Un al doilea avion de mici dimensiuni s-a prabusit sambata in Elvetia, in…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Olt, pompierii au fost solicitati sa intervina vineri seara la un accident rutier petrecut in comuna Slatioara in care au fost implicate doua autoturisme. In masini se aflau patru persoane, iar doua dintre acestea erau inconstiente.…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Olt, pompierii au fost solicitati sa intervina vineri seara la un accident rutier petrecut in comuna Slatioara in care au fost implicate doua autoturisme. In masini se aflau patru persoane, iar doua dintre acestea erau inconstiente.…

- Cel putin sase persoane au murit joi dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit intr-o suburbie a celui mai locuit oras din India, Mumbai, au anuntat oficiali ai politiei, relateaza site-ul agentiei Reuters.