- Simona Halep, numarul trei mondial, a anuntat, marti, pe Facebook, ca va reveni in circuitul profesionist cu prilejul turneului WTA pe iarba de la Bad Homburg (Germania). „Salut! Am o veste foarte buna pe care vreau sa v-o impartasesc. Sunt foarte emotionata sa va anunt ca voi juca la prima editie a…

- Cu 24 de zile în urma, Simona Halep suferea la Roma o accidentare care a obligat-o sa renunțe la Roland Garros. Sâmbata, Simona le-a dat o veste buna fanilor: a postat un filmulțet de pe terenul de tenis alaturi de un mesaj optimist.Ce a spus Simona Halep"Prima mea lovitura…

- Dupa abandonul de la Roma cauzat de o accidentare la gamba, Simona Halep a început recuperarea. Cu toate acestea, ea susține ca înca nu se poate antrena și ca va mai sta o perioada fara tenis. Într-un interviu acordat Eurosport, Simona Halep a vorbit despre situația ei de sanatate…

- Roland Garros-ul și-a deschis deja porțile (au început calificarile), dar Simona Halep nu va fi la Paris din cauza accidentarii de la gamba. Daniel Dobre (unul dintre antrenorii sportivei) a venit cu ultimele noutați despre procesul de recuperare. Simona și-a anunțat fanii pe rețelele…