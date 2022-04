Momentul revanșei a venit! SCMU Craiova, victorioasă în propriul fief cu Voluntari SCMU Craiova și-a luat revanșa fața de CSO Voluntari dupa eșecul din finala Cupei Romaniei și a invins-o vineri seara, in Liga Naționala, cu scorul de 83-80. Partida a fost una extrem de echilibrata, dar, pe final, alb-albaștrii au forțat și au scapat in invingatori. Acest succes ii asigura Craiovei prezența in play-off de pe unul din primele șase locuri, cu trei etape inainte de final. Și-au imparțit sferturile Oltenii i-au ținut pe oaspeți la 0/4 din acțiune in primele doua minute ale intalnirii și conduceau cu 4-0. Thompson a semnat primul coș al Voluntariului la 5-2, moment dupa care gazdele… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cele mai importante si mai tari meciuri din acest sezon pentru voleibalistii de la SCMU Craiova se va disputa in acest weekend, in Sala Polivalenta, din Banie. Sambata, de la ora 18.00, la Craiova va poposi Arcada Galati, actuala campioana a Romaniei, intr-un joc cu miza pentru o singura…

- SCMU Craiova a avut parte de un meci cu suișuri și coborașuri vineri seara, in Sala Polivalenta, in fața Timișoarei, iar, la final, rezultatul a fost cel nedorit. Banațenii s-au impus la un singur punct, scor 74-73, dupa ce pe ultimul atac al meciului Qualls nu a reușit sa introduca mingea in plasa.…

- Baschetbalistii de la SCMU Craiova revin la treaba vineri seara, cu un nou meci de care pe care in Liga Nationala de Baschet Masculin. Vineri, de la ora 16.00, in Polivalenta din Banie va poposi OHMA Timisoara, una dintre contracandidatele directe ale Craiovei din acest sezon la Top 4. Partida va conta…

- Baschetbalistii de la SCMU Craiova se afla intr-o perioada dificila in Liga Nationala de Baschet Masculin, asta dupa ce au pierdut patru meciuri din ultimele sase disputate. Dupa eșecul din finala Cupei Romaniei, de pe teren propriu, cu CSO Voluntari, alb-albaștrii s-au aflat in cadere libera, iar meciurile…

- Se pare ca, din nou, ne-a facut Voluntariul! Formația ilfoveana s-a impus in meciul care a reprezentat reeditarea finalei din Cupa Romaniei. Trupa lui Ocokoljic a trecut de SCMU Craiova, cu scorul de 88-82, și a ajuns la un bilanț de 17-2. Oltenii au 13 succese și șapte eșecuri, dar prestația din sfertul…

- Final Four-ul Cupei Romaniei a trecut și se pare ca și baschetbaliștii de la SCMU Craiova incearca sa uite cat mai rapid jocul din finala cu CSO Voluntari. La doar trei zile distanța, trupa lui Michalis Kakiouzis nu a intampinat nicio problema in meciul restant cu Tg. Jiu, de pe teren propriu, și s-a…

- Nu mai sunt foarte multe de spus dupa o asemenea finala. Am incercat pe cat posibil sa ne ridicam la un nivel mult mai mare fața de cel cu care am fost obișnuiți, dar, din pacate, nu am reușit acest lucru joi seara. Intr-o sala aproape plina și intr-o atmosfera demna de o finala, SCMU Craiova nu a reușit…

- Echipa masculina de volei SCMU Craiova pornea ca favorita certa inainte de duelul din Sala Polivalenta, cu formația bucureșteana Olimpia Titanii. Gruparea din Banie nu a dezamagit sambata seara și s-a impus convingator, scor 3-0 (25-22, 25-20, 25-22), la capatul unui meci solid, in care jocul a funcționat…