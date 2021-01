Stiri pe aceeasi tema

- Taxele mici din Romania vor ajuta turismul sa-si revina dupa ridicarea restrictiilor de calatorie, insa mai multe reduceri fiscale ar putea fi introduse, considera reprezentantii UHY, retea internationala de firme de contabilitate. ‘Taxele reduse vor ajuta turismul, ca activitate economica, sa-si revina…

- Comisia Europeana arata intr-o comunicare transmisa Parlamentului European și Consiliului European ca ridicarea restricțiilor in decembrie, cu ocazia sarbatorilor de iarna, ar duce la o noua creștere a numarului de cazuri de coronavirus și, implicit, a spitalizarilor. Raportul precizeaza, de asemenea,…

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, a explicat ca vaccinul impotriva COVID-19 se administreaza de doua ori si ca ar putea avea cateva efecte secundare, de scurta durata. Arafat a declarat ca va face acest vaccin pentru a se proteja pe el si pe apropiatii sai. ”Dupa injectie,…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat ca mai putin de 1% dintre elevi, cadre didactice sau personal didactic auxiliar s-au infectat in spatiul scolii, insa zice ca masura de suspendare a cursurilor fata in fata a fost luata pentru ca exista riscul de infectare in alte locuri. ”Guvernul Romaniei…

- Secretarul de stat in Ministerul Administrației și Internelor (MAI) a anunțat in ședința de guvern de miercuri ca in momentul de fața sunt 368 de localitati care au depasit pragul de 3 cazuri de infectari cu noul coronavirus la mia de locuitori in ultimele 14 zile, relateaza Agerpres.„La acestmoment…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a reacționat, miercuri, dupa ce președintele a spus ca, in privința pandemiei, s-a facut „cat s-a putut face” și afirma ca, deși sunt peste 5.000 de infectari pe zi, Iohannis este in campanie. Ciolacu a spus, miercuri seara, pe Facebook, ca dupa „atat s-a putut”, noul…

- Comparativ, cifra de vanzari in 2019 pentru compania Christian 76 Tour SRL a fost de circa 110 milioane euro. ”Uraganul abatut asupra turismului la toate nivelurile, ȋn hoteluri, agentii de turism, companii de transport, dar si ȋn randul ghizilor sau lucratorilor sezonieri din domeniu, schimba dinamica…

- La o saptamana de la momentul in care Romania trecea pragul de trei mii de infectari cu coronavirus pe zi, a venit momentul sa treaca si bariera de patru mii. In ultimele 24 de ore, 4.016 persoane au fost diagnosticate cu COVID-19. Numar foarte mare de pacienta internati la ATI: 686. Pana astazi, 14…