Momentul nominalizării oficiale pentru Rutte Cele 32 de state membre ale NATO vor confirma miercuri nominalizarea premierului interimar olandez Mark Rutte in postul de secretar general al Aliantei, au anuntat marti surse diplomatice. Ambasadorii statelor membre vor oficializa aceasta numire in timpul unei reuniuni a Consiliului Atlanticului de Nord, forul de decizie politica al NATO. Retragerea candidaturii presedintelui roman Klaus Iohannis si a obiectiilor pe care le aveau Ungaria si Slovacia i-au lasat lui Rutte cale libera in obtinerea postului de secretar general. El isi va intra in atributii pe 1 octombrie, cand expira ultima prelungire… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

