- Primaria va efectua lucrari de reparatii la cladirea Spitalului „C.I. Parhon", in timp ce Ministerul Sanatatii va asigura aparatura si echipamentele medicale. Cel putin asa a sustinut ieri primarul Mihai Chirica, adaugand ca este un „parteneriat rezonabil". Cladirea, in care la ultimele etaje functioneaza…

- Garzile medicilor ar putea fi scoase din categoria sporurilor plafonate; Premierul Viorica Dancila a anunțat, la Romania TV, noi discuții cu sindicatele din sanatate, pe tema nemulțumirilor legate de taierea sporurilor. O alta alternativa pentru a rezolva problemele salarizarii medicilor ar fi trecerea…

- In biserica ortodoxa cu hramul „Pogorarea Duhului Sfant” din zona Dacia au venit oameni care au donat sange, dar și persoane care au avut nevoie de consultații medicale. Evenimentul s-a desfașurat zilele trecute, cu sprijinul Centrului de Transfuzii Sanguine din Timișoara și in colaborare…

- Ministerul Sanatații nu pare sa se grabeasca in ceea ce privește achiziționarea echipamentelor medicale necesare deschiderii Clinicii de Mari Arși. Marius Craina, directorul Spitalului Județean Timișoara, a anunțat ca au fost cumparate doar doua paturi de ATI pentru acest compartiment, deși valoarea…

- Inaugurat in decembrie 2016, cel mai modern centru de Mari Arși din Romania e in continuare nefuncțional. Abia recent, acesta a fost dotat cu doua paturi speciale, achiziționate de Ministerul Sanatații.

- Ministerul Sanatații organizeaza cabinete medicale mobile in zonele fara doctori, aceasta nu este o ideea noua, ci este cuprinsa in Legea sanatații din 2006, dar niciun ministru nu a pus-o in aplicare. Ministerul Sanatații a pus in dezbatere publica un proiect de ordin pentru aprobarea normelor metodologice…

- Circa o suta de milioane de lei va aloca Executivul UTA Gagauz-Yeri in anul 2018 pentru realizarea programului regional de investitii capitale. Documentul a fost aprobat la sedinta din saptamina trecuta a administratiei autonomiei, iar primele care vor beneficia de sustinere vor fi Centrele de sanatate…

- Sorina Pintea, ministrul Sanatatii, a facut prima declaratie dupa ce Ministerul Sanatații a luat decizia de a declanșa Mecanismul European de protecție civila pentru asigurarea cantitații de imunoglobulina necesara pentru tratamentul populației.