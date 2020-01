Stiri pe aceeasi tema

- Imagini care iti taie respiratia au fost surprinse de un turist, in Tenerife. O tanara a filmat momentul in care o fetita mergea pe marginea ingusta a unui zid, cel mai probabil al blocului in care locuia.

- Dupa ce ieri la Glodeni un conducator auto aburit de alool a fost la un pas sa ia viata unui copil care mergea la colindat, la Balti un sofer beat a tarat un pieton cativa metri pe sosea.Incidentul s-a produs, ieri, in jurul orei 15.00, pe strada Decebal din municipiul Balti.

- O adolescenta in varsta de doar 18 ani a fost batuta crunt de șapte barbați, pentru ca ar fi aratat ”ca o lesbiana”. Intreg incidentul a avut loc in Sankt Petersburg, Rusia, iar tanara s-a ales cu vanatai grave dupa ce a fost lovita.

- O femeie a trait adevarate momente e coșmar intr-o gara, in timp ce incerca sa urce intr-un tren aflat in mișcare! Aceasta a alunecat și piciorul i-a fost retezat! Camerele de supraveghere de pe peron au surprins tot accidentul, scrie a1.ro.

- Cristina Neagu (31 de ani), starul echipei naționale de handbal, are un procentaj perfect la aruncarile de la 7 metri, in cadrul Campionatului Mondial din Japonia. Urmarește AICI Romania - Rusia!Romania - Suedia (marți, ora 13:30) și Romania - Japonia (miercuri, ora 11:00) sunt celelalte partide pe…

- O femeie a fost lovita de o mașina in timp ce traversa strada neregulamentar. Din imagini se vede ca șoferul unui automobil s-a oprit sa-i ofere prioritate la pietoni, insa in acel moment un alt vehicul de pe banda alaturata nu a observat femeile și a lovit-o pe una din ele.

- Celebrul leopard al zapezii a fost filmat si fotografiat pentru prima data de catre camerele cu infrarosu instalate in Parcul National Muntele Siguniang, situat in provincia Sichuan din sud-vestul Chinei.

- Imagini impresionante vin din Australia acolo unde o femeie a infruntat incendiile de vegetație, pentru a salva un urs koala, ranit și confuz, informeaza Digi24.ro.Micul animal se afla intr-un copac in momentul in care padurea de eucalipți a fost cuprinsa de flacari.