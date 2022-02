Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a transmis joi ca este ‘ingrozit de evenimentele inspaimantatoare din Ucraina’ si ca a vorbit cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski despre urmatorii pasi, relateaza Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin ‘a ales calea varsarii de sange si a distrugerii…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marti ca are in vedere ruperea relatiilor diplomatice cu Rusia, acuzand-o ca pregateste continuarea 'agresiunii militare impotriva Ucrainei', dupa ce omologul sau rus Vladimir Putin a recunoscut luni autoproclamatele republici

- În dimineața zilei de astazi, 22 februarie, premierul englez Boris Johnson a anunțat despre „un val de sancțiuni” în adresa Rusiei. Declarațiile lui Johnson au fost facute în urma unei ședințe a comitetului guvernamental din Regatul Unit privind situațiile de urgența.…

- Președintele rus, Vladimir Putin, spune ca a constatat o „deteriorare a situației” in estul Ucrainei și a invocat, vineri, intr-o conferința de presa susținuta la Kremlin, o „incalcare masiva și sistematica a drepturilor omului” și „legiferarea discriminarii” populației rusofone din Ucraina, relateaza …

- Eugen Tomac a vorbit, duminica, la B1 TV, despre planurile militare ale Rusiei, care ingrijoreaza atat Europa, cat și SUA. Europarlamentarul PMP a subliniat faptul ca liderul de la Kremlin a inchis orice mijloc de dialog diplomatic, ceea ce inseamna ca se apropie momentul invaziei Ucrainei. De asemenea,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a ajuns luni la Moscova pentru a se intalni cu omologul sau rus Vladimir Putin, spunand ca este "hotarat si lucid" in privinta posibilitatii de se ajunge la o reducere a tensiunilor la frontierele Ucrainei si recunoscand ca nu se asteapta la o solutie "pe termen…

- Oficialii americani iau in considerare masuri dure de control al exporturilor pentru a perturba economia Rusiei in cazul in care presedintele Vladimir Putin ar decide invadarea Ucrainei, dupa cum a declarat un oficial al administratiei Biden pentru Reuters. Masurile, care urmeaza sa fie discutate, in…

- Sursa foto: Russian Defense Ministry Economia Rusiei arata mult mai rau decat și-a dorit-o Putin, dar asta nu-l va opri pe acesta sa duca un razboi la scara larga, susține istoricul Cosmin Popa (47 de ani), cercetator la Institutul de Istorie ”Nicolae Iorga” și specialist in probleme ruse și sovietice.…