Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte ucrainean Petro Porosenko, in prezent parlamentar, l-a comparat pe presedintele rus Vladimir Putin cu Adolf Hitler, a apreciat ca ”ziua de astazi (joi) este o zi tragica” pentru Ucraina, insa da asigurari ca Ucraina va invinge, relateaza BBC News. Fii la curent cu cele mai…

- Explozii puternice au fost auzite joi dimineata la Kiev, la Odessa, in sud, la Harkov, la frontiera rusa, si in estul Ucrainei dupa anuntul presedintelui rus Vladimir Putin de declansare a unei operatiuni militare impotriva acestei tari, relateaza AFP. Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba,…

- Presedintele american Joe Biden a discutat prin telefon cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, promitandu-i sprijinul Statelor Unite in fata atacului Rusiei, a anuntat miercuri seara Casa Alba, citata joi de France Presse. ‘Presedintele Zelenski m-a contactat si tocmai am terminat de vorbit’,…

- In aceasta dimineata i-am trimis ministrului britanic de externe o scrisoare pentru a-i cere arme defensive suplimentare pentru Ucraina, a declarat la Washington ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba, citat de AFP, el precizand ca le va inainta aceeasi solicitare si interlocutorilor sai americani.Vom…

- Un jurnalist a lovit un politician ucrainean pro-rus la televizor in direct in timpul unei discuții despre criza din estul Ucrainei și posibila invadare a țarii de catre Rusia, relateaza Business Insider și Yahoo News. Politicianul ucrainean pro-rus Nestor Shufrych a fost invitat in emisiune pentru…

- Invazia rusa in Ucraina ar putea incepe saptamana viitoare cu doua zile de bombardament aerian, a scris vineri, pe Twitter, jurnalistul de razboi Nick Schifrin, corespondent pentru CBS, citand surse militare. Pe de alta parte, consilierul pe securitate naționala al lui Joe Biden spune oficial ca…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin a tras un pui de somn în tribuna de la Beijing. Presa din Belarus a ironizat momentul: Putin este atât de încântat de deschiderea Jocurilor Olimpice, încât a trebuit sa traga un pui de somn pentru a reduce sentimentul…

- Președintele american Joe Biden i-a spus duminica omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski ca SUA și aliații lor „vor raspunde decisiv daca Rusia va invada Ucraina”. Cei doi șefi de stat au avut duminica o convorbire telefonica, relateaza CNN . Discuția vine la cateva zile dupa ce Biden a vorbit…