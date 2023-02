Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 73 de ani care consumase bauturi alcoolice a sarit cu mașina peste un sens giratoriu din Braila. In imaginile surprinse de camera de bord a altui șofer se vede cum mașina lovește puternic bordura, iar apoi se desprinde cațiva metri de la sol și cade in mijlocul sensului giratoriu, informeaza…

- Un tanar din Suceava a fost prins drogat la volan, dupa ce a depașit neregulamentar mașina poliției, intr-o zona unde era interzisa depașirea pe linia continua. Potrivit polițiștilor, tanarul avea 21 de ani și era din Campulung Moldovenesc. Acesta a fost testat cu etilotestul, rezultand fiind negativ.…

- Tragedie in prima zi de Craciun la Botoșani. Un barbat a murit din cauza unui șofer beat. S-a intamplat in aceasta seara in localitatea Rediu a comunei Calarași. Un bicliclist in varsta de 63 de ani a fost spulberat de un autoturism marca Audi la volanul caruia se afla un barbat in varsta de 30 […]…

- Un incident straniu s-a petrecut in Valcea, unde angajații unei benzinarii s-au trezit in plina noapte cu o mașina blocata in cladirea stației in care a intrase in viteza. Un șofer de 32 de ani, din Prundeni – Valcea, a pierdut controlul asupra mașinii pe care o conducea pe DN64 și a intrat cu aceasta…

- DE NECREZUT… Echipa comuna de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița a descoperit, doua zile la rand, pe 7 și 8 decembrie, multe substanțe anabolinzante și sute de litri de bauturi alcoolice. Concret, pe 7 decembrie la Vama Albița s-a descoperit cantitatea totala de 320 de comprimate…

- PE ȘAPTE CARARI… Trei mașini au fost avariate in urma unui eveniment rutier care a fost produs in noaptea de marți spre miercuri, pe strada Republicii din Vaslui. Un tanar in varsta de 19 ani, care se afla la volanul unui autoturism, deși era sub influența bauturilor alcoolice, a pierdut controlul asupra…

- La data de 23 noiembrie a.c, pe strada Milcov din municipiul Bacau s-a produs un accident de circulatie in urma caruia au rezultat pagube materiale, iar conducatorul unui autoturism se afla sub influenta bauturilor alcoolice. Din primele cercetari efectuate s-a stabilit ca, un barbat, in varsta de 54…