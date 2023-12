Stiri pe aceeasi tema

- Momente de panica pentru mai mulți turiști care schiau liniștiți, pe o partie din SUA. Un urs a ieșit din padure și a alergat dezorientat printre oameni.Un schior a fost la un pas sa loveasca un urs pe o partie de langa lacul Tahoe din California. Animalul alerga dezorientat din dorinta de a traversa…

- Tao Feng, care aproape s-a ciocnit cu ursul pe partia de schi din stațiunea South Lake Tahoe, statul american Nevada, a surprins momentul și l-a postat pe TikTok, unde inregistrarea s-a viralizat rapid, relateaza portalul SFGate și Yahoo News.Barbatul schia pe traseul Ridge Run in jurul orei locale…

- Prezența ursului a fost sesizata in dimineața de duminica, 29 octombrie, in incinta fabricii Bergenbier, in zona de vest a orașului Ploiești, la ieșirea spre Targoviște. Ulterior, animalul a fost vazut pe campurile invecinate, relateaza publicația locala Ziarul Incomod.SU Prahova a emis mesaj RO-Alert…

- Mancarea iubita de romani e și pe placul strainilor. De curand, un canadian extrem de cunoscut pe platforma de socializare TikTok ca dr. Hobbs, a gustat preparatele tradiționale romanești. Barbatul a devenit celebru dupa ce a inceput sa deguste diferite feluri de mancare din toate colțurile lumii. Iata…

- Ilinca Obadescu, devenita recent Gruia, dupa casatoria cu Mihai de la Akcent, se afla in timpul jurnalului de știri difuzat in direct pe Kanal D, moment in care cureaua i-a plesnit.Puțin stanjenita, dar in continuare cu zambetul pe buze, Ilinca Obadescu a continuat sa iși spuna textul și nu a acordat…

- Valentin Popescu a fost eliminat de la „Love Island Romania”, dupa doar cateva zile petrecute in competiția filmata in Tenerife. In show, el s-a apropiat mult de Alexandra, care nu a suferit mult de la plecarea lui, l-a inlocuit deja cu Denis. Emisiunea „Love Island Romania” continua cu cele mai neașteptate…