Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a trait adevarate momente e coșmar intr-o gara, in timp ce incerca sa urce intr-un tren aflat in mișcare! Aceasta a alunecat și piciorul i-a fost retezat! Camerele de supraveghere de pe peron au surprins tot accidentul, scrie a1.ro.

- Accident pe strada Socoloni din Capitala. Momentul impactului a fost surprins de camerele video, instalate in preajma. Imaginile au fost publicate pe Facebook. Din imagini se vede ca unul dintre soferi nu s-a ispravit cu conducerea automobilului si a provocat tamponare.

- Caz strigator la cer. O fetita a fost rapita de un barbat necunoscut, in timp ce se intorcea acasa de la scoala. Totul s-a petrecut in regiunea Irkutsk din Federatia Rusa. Momentul a fost surprins de camerele video, instalate in preajma.

- Momentul in care satmareanul Vasile Solomes a fost prins si impuscat de catre politistii din Indonezia a fost surprins de camerele de supraveghere. Imaginile au fost difuzate de catre o televiziune din Jakarta.

- Camerele de supraveghere video se regasesc atat in instituțiile publice, cat și in locuințele private, cu scopul de a proteja de hoți bunurile existente. Mai mult decat atat, unii parinți au inceput sa instaleze astfel de camere in toate incaperile casei, pentru a fi la curent cu tot ceea ce se intampla…

- O camera video de supraveghere aparținand unei case de amanet din Onești a surprins momentul in care o femeie de 60 de ani a fost zdrobita sub roțile autocamionului condus de un șofer din județul Neamț. Neșansa femeii a fost ca a intrat intr-un... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Camerele de supraveghere au surprins accidentul de azi-noapte in care a fost implicata o ambulanța din Dej. Va reamintim, accidentul s-a petrecut azi-noapte, in jurul orei 02:20, in Piața Avram Iancu din Cluj-Napoca. ”Conducatorul unei ambulanțe – un barbat in varsta de 43 de ani din municipiul Dej…

- Imagini in exclusivitate cu momentul accidentului in urma caruia Vlad Ghervase, de 27 de ani, și-a pierdut viața. Atenție! Videoclipul conține scene cu imact emoțional VIDEO Articolul VIDEO – EXCLUSIV! Momentul accidentului in urma caruia... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.