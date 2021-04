Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul ucrainean Nicolai Ceaus, care se ascunde de la autoritațile de la Kiev, a fost rapit de trei persoane din curtea unui bloc de locuit amplasat in centrul Chișinaului, scrie presa locala care citeaza poliția. „Azi 3 aprilie 2021, din centrul Chișinaului a fost rapit clientul meu,…

- Judecatorul ucrainean Nicolae Ceaus, suspectat de acte de corupție și care a fugit în 2016 de justiția de la Kiev, a fost rapit de un grup înarmat de persoane în centrul Chișinaului, transmite Jurnal.md. Poliția din Republica Moldova confirma ca barbatul de 54 de ani a fost rapit de…

- © Photo : Miroslav RotariMobilizare generala: Tot efectivul de polițiști iese in strada sa patrulezeCHIȘINAU, 3 apr – Sputnik. Ofițerul de presa al Poliției Republicii Moldova, Diana Fedco, a anunțat ca oamenii legii au fost sesizați in jurul orei 13:15. La moment, ofițerii de investigație și urmarire…

