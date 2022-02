Stiri pe aceeasi tema

- Un politist din Timisoara a fost batut de un interlop, in parcarea subterana a unui mall. Adrian Herlaș se numeste barbatul care l-a lovit cu pumnul pe omul legii de la Secția 4 de poliție. Deși polițistul era insoțit de alți patru colegi, aceștia s-au indepartat, in loc sa intervina, potrivit romaniatv.net…

- Un polițist baut și drogat a furat o mașina, dupa care a fost oprit in trafic chiar de colegii lui. Agentul de poliție acuzat de aceste fapte lucreaza in cadrul Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Teleorman, anunța Digi 24. Agentul are 29 de ani. Dimineața, el a plecat de la o petrecere dar nu…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in municipiul Timisoara. Trei persoane au fost ranite in urma evenimentului rutier. Potrivit IPJ Timis, un barbat, in varsta de 59 de ani, a condus un autoturism pe Calea Sagului, dinspre strada 16 Decembrie, iar la intersectia cu bulevardul…

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,5 s-a produs duminica dimineata in Peru, potrivit Centrului Geologic american si Centrului de Seismologie din Peru, transmite CNN. Cutremurul a evut epicentrul in regiunea Amazonas, nordul tarii. Seismul a fost resimțit și in capitala Lima, dar și in alte orașe invecinate.…