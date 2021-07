Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 17 persoane, printre care și agenți de poliție, au fost ranite joi in Los Angeles, dupa ce un camion plin cu peste doua mii de kilograme de artificii a sarit in aer. Deși materialele au fost detonate intenționat de geniști, vehiculul special conceput nu a facut fața deflagrației care a zguduit…

- Un accident rutier in care au fost implicate 11 persoane s-a produs, vineri, pe centura municipiului Bacau, pe directia de deplasare catre București. Purtatorul de cuvant al ISU Bacau, maiorul Andrei Grecu, a declarat ca in accident au fost... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Șase mașini au fost implicate vineri dupa-amiaza intr-un accident pe Centura Bacaului. Șase persoane, printre care doi copii, au fost transportate la spital, potrivit mediafax.ro. Potrivit ISU Bacau, accidentul a avut loc pe Centura Bacaului, pe direcția de deplasare Bogdan Voda-Adjud.…

- Cu ocazia unei acțiuni cu efective suplimentare, organizata ieri, 11 mai 2021, la Blaj, au fost legitimate 114 persoane, au fost verificate 52 de autovehicule și au fost aplicate 36 de sancțiuni contravenționale, din care 14 pentru nerespectarea regulilor de protecție sanitara. Scopul acțiunilor desfașurate…

- Cu ocazia unei acțiuni cu efective suplimentare, organizata in weekend la Blaj, au fost legitimate 129 de persoane, au fost verificate 73 autovehicule și au fost aplicate 30 de sancțiuni contravenționale, din care 14 pentru nerespectarea regulilor de protecție sanitara. Scopul acțiunilor desfașurate…

- Politisti de la Serviciul de Investigatii Criminale audiaza, miercuri, doua persoane intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat, dupa efectuarea a doua perchezitii in Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului…

- Un angajat al Inspectoratului de Poliție Hincești a fost atacat, aseara, de catre cinci persoane, care i-au spart geamul automobilului, iar un ciob de sticla l-a ranit pe omul legii in regiunea feței.

- Tiger Woods conducea aproape de dublul limitei de viteza de 45 mph (72 km/h), cand a suferit accidentul de mașina, in februarie, potrivit șefului poliției din Los Angeles, informeaza BBC Sports. Jucatorul de...