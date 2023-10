Stiri pe aceeasi tema

- Un raid aerian israelian a distrus cel puțin doua cladiri inalte din centrul orașului Gaza. Turnul Palestine Tower, cu 14 etaje, gazduiește zeci de familii. Dar in el se aflau și birouri legate de gruparile militante Hamas și Jihadul Islamic.Israelul a dat locuitorilor un avertisment de 10 minute…

- Rețelele de socializare s-au umplut cu imagini cutremuratoare ale atacurilor Hamas asupra Israelului, scriu The Times of Israel și HotNews.Postul Channel 12 noteaza ca zeci de cadavre au fost preluate de serviciile de urgența din locul in care se desfașura un festival de muzica trance, langa Kibbutz…

- Gruparea islamista palestiniana Hamas a lansat sambata, 7 octombrie, un atac fara precedent asupra Israelului, tragand mii de rachete din Fașia Gaza in Israel, in timp ce zeci de luptatori s-au infiltrat.

- Teroristii palestinieni din Fasia Gaza au lansat sambata dimineata baraje de rachete asupra sudului si centrului Israelului, declansand sirenele in numeroase orase, anunta Times of Israel. Cel putin cinci persoane au fost ranite si una a decedat, citeaza Monitorul Apararii. Sirenele de avertizare „Red…

- Liderul bratului armat al miscarii Hamas a anuntat sambata declansarea unei operatiuni – „Potopul Al-Aqsa” – impotriva Israelului, in timp ce rachete sunt lansate cu sutele dinspre Fasia Gaza asupra teritoriului israelian, informeaza agentiile de presa internationale. „Am decis sa punem capat tuturor…

- Liderul bratului armat al miscarii Hamas a anuntat sambata declansarea unei operatiuni – „Potopul Al-Aqsa” – impotriva Israelului, in timp ce rachete sunt lansate cu sutele dinspre Fasia Gaza asupra teritoriului israelian, informeaza agentiile de presa internationale. „Am decis sa punem capat tuturor…

- Armata israeliana a declarat luni ca a "lovit" un post militar al Hamas din Fasia Gaza folosind o drona, dupa ce trupele sale au fost luate drept tinta in cursul unei manifestatii, noteaza AFP, ictat de Agerpres.Aceasta lovitura israeliana intervine intr-un context de violente aproape zilnice de…

- Viorel Moldovan, fostul varf al naționalei Romaniei, a fost mai bland cu tricolorii dupa victoria cu Kosovo, 2-0. Romania e pe loc calificabil, doi, cu un punct deasupra Israelului și la doua lungimi distanța de liderul Elveția. Romania mai are de jucat cu Belarus (deplasare), Andorra (acasa), Israel…