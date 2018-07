Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au fost solicitati sa intervina luni dupa-amiaza in zona Garii si pe bulevardul Saturn, din cauza ploilor abundente care au inundat carosabilul si au ingreunat circulatia din Brasov. „Am primit solicitari pentru a interveni in zona Garii și pe bulevardul Saturn, pe fondul carosabilului…

- Imagini cu momentul in care avionul MIG 21 Lancer se prabușește la Fetești, au fost facute publice de Observator.tv . In imagini se vede cum impactul a fost urmat de o explozie uriașa. Pilotul a murit in tragedie. Imaginile arata ultimele clipe ale pilotului Florin Rotaru. Prabușirea avionului MIG…

- Caras-Severinul este unul din judetele unde marile orase sunt inundate aproape la fiecare ploaie torentiala. Situatia este tot mai des intalnita in ultimii ani si apare chiar si in cazurile unor ploi care nu sunt insemnate cantitativ.

- Se ingroașa glumaa cu ploile care cad de cateva zile. Joi seara in jurul orei 18 a inceput o ploaie torențiala, care a durat mai bine de o jumatate de ora. In unele zone din oraș a cazut și grindina. In scurt timp, mai multe strazi au fost inundate. Parcarea și intrarea la magazinul Lidl …

- Inundatii de proportii la Craiova, acolo unde canalizarea nu a facut fata dupa o ploaie torentiala, iar apa s-a strans in ritm rapid si i-a luat prin surpindere pe soferi. Strazile au ajuns in un ele zone din oras sa semene mai degrabaa cu niste piscine prin care au „inotat“ oameni si masini.

- Apa a curs șiroaie pe strazile orașului, mai multe pasaje au fost inundate. Cantitatea de apa a fost impresionanta, a plouat chiar și cu 50 de litri pe metrul patrat. Județul Mureș s-a aflat și el sub atenționare de cod galben de ploi abundente și descarcari electrice.

- Mai multe strazi din Targu-Jiu au fost inundate, duminica, in urma unei ploi torentiale, fiind nevoie de interventia pompierilor pentru evacuarea apei de pe carosabil, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Au aparut imaginile cu momentul socant in care baietelul de 10 ani cade de la 8 metri inaltime, intr-un parc din Craiova, dupa ce s-a rupt tiroliana. The post Momentul socant in care baietelul de 10 ani se prabuseste de la 8 metri inaltime, dupa ce se rupe tiroliana, intr-un parc din Craiova (Video)…