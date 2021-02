Stiri pe aceeasi tema

- Seara trecuta, in jurul orelor 21.50, un echipaj de jandarmerie a fost sesizat cu privire la faptul ca un barbat a agresat fizic doua persoane pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Bacau. Jandarmii ajunși in scurt timp la adresa indicata au constatat ca cele sesizate se confirma, iar in urma verificarilor…

- Ieri, 11 februarie a.c., polițiștii din cadrul Sectiei 2 Politie Bacau au reținut pentru 24 de ore, un barbat, de 31 de ani, din localitate, banuit de comiterea infracțiunii de furt calificat. In sarcina acestuia s-a reținut ca, in noaptea de 05/ 06 februarie a.c., ar fi sustras din curtea unui barbat…

- Trei barbați care taiau in mod ilegal arbori din fondul forestier au fost prinși de jandarmii bacauani dupa o scurta urmarire prin padure. Cei trei au fost depistați in zona „Laloaia” de langa orașul Comanești, la somațiile jandarmilor abandonand uneltele folosite (motofierastrau, topoare și lanțuri)…

- Polițiștii din cadrul Politiei Statiunii Slanic Moldova au reținut pentru 24 de ore, un barbat de 38 de ani, din localitate, banuit de comiterea infracțiunii de uciderea animalelor, cu intentie, fara drept. In urma cercetarilor efectuate, polițiștii au stabilit ca, la data de 30 ianuarie a.c., un barbat…

- Federația Sindicatelor din Silvicultura SILVA Romania, impreuna cu membrii Sindicatului Silvicultorul Bacau – grupa sindicala de la Ocolul Silvic Zeletin, a organizat o acțiune umanitara de aprovizionare cu lemn de foc și alimente a doua familii nevoiașe din satul Oprișești, comuna Rachitoasa. Acțiunea…

- Șeful de trib, mulțumit de prada adunata in sezonul de vanatoare, a apreciat ca membrii comunitații ar trebui acum sa adune și lemne pentru iarna ce urma sa vina. Conștiincioși indienii au inceput sa taie lemne și sa le stivuiasca. Dupa un timp, șeful a hotarat ca ar fi suficiente, insa avea nevoie…

- De la inceperea procesului de votare pana in acest moment, la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Bacau au fost inregistrate 3 sesizari cu privire la contravenții sau infracțiuni electorale. In alte 8 situatii de acest gen, politistii s-au autosesizat. In urma verificarilor efectuate pana la…